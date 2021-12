Justiz : Ermittlungen: Mann aus Region beleidigt RKI-Chef

Trier () Immer öfter werden Politiker, Journalisten und Befürworter von Corona-Maßnahmen und Impfpflicht bedroht oder beleidigt. Mal geschieht das öffentlich, etwa in den sozialen Medien. Mal anonym in Mails oder Briefen.

In dieser Woche fand in Dresden eine Razzia wegen einer über den Messengerdienst Telegram verbreiteten Morddrohung gegen den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) statt. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Auch die Staatsanwaltschaft Trier ermittelt wegen Beleidigungen und Hassbotschaften im Zusammenhang mit Corona. Die Zahl der Ermittlungsverfahren sei aber eher gering, sagte der Leitende Obersstaatsanwalt Peter Fritzen unserer Redaktion. Um Politiker gehe es bei von den von seiner Behörde bearbeiteten Verfahren derzeit nicht. Allerdings sei in einem Fall der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, betroffen.

Ein Mann aus der Region habe sich in einem Schreiben an das RKI abwertend über das Institut und dessen Präsidenten geäußert, sagt Fritzen. Die Staatsanwaltschaft prüfe nun, ob der Inhalt des Schreibens die Grenzen zur strafbaren Beleidigung überschritten habe.