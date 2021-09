Verkehr : Masken im Auto werden Pflicht

Berlin (has) Masken gehören in alle Fahrzeuge, sagt das Bundesverkehrsministerium. Auch nach der Corona-Pandemie. Deswegen soll jeder Fahrer künftig zwei mitführen müssen. Aber nicht irgendwo. Sondern dort, wo man sie auf alle Fälle findet.

Einige Monate hat das Ressort von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) die „Einführung einer Mitführpflicht“ geprüft, jetzt steht fest: Zwei Mund-Nase-Bedeckungen soll jeder Fahrzeugführer künftig an Bord haben, auch in der Zeit nach der Corona-Pandemie. Eine Sprecherin bestätigte das Vorhaben unserer Redaktion. Man folge damit dem Rat von Experten zur „Aufnahme der zwei Gesichtsmasken“. Im kommenden Jahr soll demnach das „Normblatt DIN 13164“ geändert werten. Klingt sehr technisch, ist aber einfach zu übersetzen: Das Normblatt regelt den Inhalt des KFZ-Verbandkasten – vom Heftpflaster über Wundschnellverbände bis zum Dreieckstuch. Die Masken kommen dann mit auf die Liste. Man beabsichtige, die Änderung anschließend mit der nächsten Reform der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung zu übernehmen, so die Sprecherin. Danach muss dann der Verbandkasten ergänzt werden.

Das Ergebnis der Bundestagswahl soll an dem Plan möglichst nichts ändern. Zunächst hatte das Ministerium vor, sich an den Vorgaben für die reflektierende Warnweste zu orientieren. Sie soll in Griffweite verstaut werden. Wer bei einer Kontrolle die Warnweste nicht vorzeigen kann, muss mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 15 Euro rechnen. Bei der Hauptuntersuchung kann das Fehlen sogar als Mangel gewertet werden. Doch nach dem Rat der Experten entschied man sich für die andere Variante.