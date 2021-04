EUROPA : EU arbeitet mit Hochdruck am „Grünen Zertifikat“

Brüssel Digitales Dokument soll Geimpften, Genesenen und negativ Getesteten im Sommer mehr Freiheiten geben.

Dieses Mal will die EU es besser machen als bei der Corona-Warn-App, die EU-weit nie so richtig ans Laufen gebracht wurde: Im Eilverfahren treiben die Gesetzgeber im Gremium der Mitgliedstaaten sowie im Europa-Parlament die Arbeiten an dem „Grünen Zertifikat“ voran, das in diesem Sommer Geimpften, von einer Covid-Erkrankung Genesenen sowie Negativ-Getesteten mehr Freiheiten gewähren soll. Schon im Juni soll ein IT-Portal zur Verfügung stehen, das die EU-Kommission gerade unter Hochdruck aufbaut und das die Mitgliedstaaten für eine Vernetzung der Daten und der Kontrollen der Angaben benötigen. Mitte Mai soll der Testbetrieb beginnen. Während ein Gesetzgebungsverfahren auf EU-Ebene sonst Jahre dauern kann, wird bereits während der parlamentarischen Beratungen mit dem Aufbau der IT begonnen. Das Europa-Parlament wird bei seiner Sitzung am Mittwoch den Weg für das Dokument freimachen.