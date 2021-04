Coronavirus : Mehr Impfstoff für Hausärzte, aber noch ein weiter Weg aus der Krise

15.10.2020, Rheinland-Pfalz, Mainz: Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz, spricht während einer Pressekonferenz in der Staatskanzlei. Die rheinland-pfälzische Landesregierung verschärft die Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie. So werde beispielsweise ab 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche eine Maskenpflicht eingeführt. Foto: Arne Dedert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Arne Dedert

Mainz Mit wie vielen Dosen das Land ab Mai rechnet, wie viele Menschen im Land bislang gegen das Coronavirus geschützt sind, wo Fragen offen bleiben.

Wer einen reinen Blick auf die Zahl der geimpften Menschen in Rheinland-Pfalz wirft, kann beim Kampf gegen die Corona-Pandemie zunächst Ernüchterung verspüren. 23,8 Prozent der Rheinland-Pfälzer haben zwar bislang eine erste Impfung gegen das Virus erhalten. Vollständigen Schutz – also zwei Impfungen – haben aber erst 7,3 Prozent der Bevölkerung gespritzt bekommen, wie Erhebungen des Robert Koch-Instituts (RKI) zeigen. Das Schneckentempo verdeutlicht: Es wartet noch ein langer Weg, um in Deutschland zur Normalität zurückzukehren.

Deutlich mehr Fahrt aufnehmen soll der Schutz gegen das Coronavirus ab Mai, hofft die Politik nach dem Impfgipfel von Bund und Ländern. So stehen für die 32 Impfzentren in Rheinland-Pfalz im Mai und Juni je 450 000 Dosen bereit, sagte Staatssekretärin Heike Raab (SPD) am Dienstag im Ältestenrat des Mainzer Landtags. Sie ging davon aus, dass die Impfzentren noch mindestens bis Ende September geöffnet bleiben, also so lange noch gebraucht werden.

Immerhin: Auch die 65 000 Hausärzte in Deutschland können mehr impfen als bislang. In dieser Woche sollen sie bundesweit rund zwei Millionen Impfdosen bekommen, in der kommenden Woche drei Millionen, um Patienten gegen das Virus zu schützen. Runtergebrochen auf Rheinland-Pfalz, das nach dem Verteilungsschlüssel stets rund fünf Prozent der Dosen erhält, wären das in dieser Woche etwa 100 000 Dosen für die Hausärzte im Land und in der kommenden Woche regelmäßig 150 000 Dosen.

Betriebsärzte sollen spätestens im Juni ins Impfen einbezogen werden. Dafür müssten die Unternehmen aber eine digitale Impf-Dokumentation einführen. Der rheinland-pfälzische SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer warnte vor einem „Gerechtigkeitsproblem“, wenn es darum gehe, Firmen in die Impfkampagne einzubinden. Wo die BASF in Ludwigshafen täglich bereits 600 Mitarbeiter impfen lassen könne, fehle es kleinen und mittleren Unternehmen an eigenen Betriebsärzten. „Ich kann es verstehen, wenn Inhaber und Arbeitnehmer sich benachteiligt fühlen könnten, weil sie größere Chancen auf eine Impfung hätten, wenn sie bei einem großen Unternehmen in der Nachbarschaft beschäftigt wären“, sagte Schweitzer. Auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer lag es daran zu appellieren, dass sich am Verteilungsschlüssel von Impfstoff in strukturschwachen Regionen nichts ändern dürfe, „nur weil es in einigen Gebieten nicht die großen Unternehmen mit Betriebsärzten gibt“.

Wie sieht es sonst beim Impfen aus? Alle Menschen über 70, die sich angemeldet haben, sollen in dieser Woche spätestens die Termine bekommen und im Mai die Impfung. Unter den Erwartungen bleiben bislang die Registrierungen der Priogruppe 3, wenn es um Impftermine geht. Von der rund einer Million Menschen, die dieser Gruppe angehören, haben sich laut Raab bis Montagabend erst rund 215 000 angemeldet. Es sei mit mehr gerechnet worden. Die Staatssekretärin geht davon aus, dass viele Menschen sich eher direkt an ihre Hausärzte wenden, um sich dort die Spritze gegen das Coronavirus geben zu lassen. Das Land rechnet damit, dass die Anmeldung zur Impfung spätestens ab Juni für alle Menschen ab 16 Jahre offen sein werde. Genügend Impfstoff sei dann aber immer noch nicht da, warnte sie. „Dann wird ein großer Run auf den Impfstoff losgehen.“

Malu Dreyer (SPD) bewertet die Situation im Land. Foto: dpa/Arne Dedert