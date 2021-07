Öffentliche FInanzen : Warum das Wohnen in Trier teurer werden könnte

Wohnen kostet Menschen gerade in Städten schon viel Geld. Hohe Schuldenberge von Kommunen können Grundbesitz und Miete sogar noch teurer werden lassen. Foto: Patrick Pleul

Trier/Bitburg Wegen hoher Schulden muss die Stadt womöglich Steuern erhöhen. Was der Oberbürgermeister von teurerem Parken hält.

Geht es um die kommunalen Schulden in der Republik, türmt sich in der Stadt Trier immer ein besonders hoher Berg auf. In einer Studie der Bertelsmann-Stiftung liegt Trier deutschlandweit auf dem elften Platz, wenn es um die Kassenkredite geht, die mit dem Dispo eines privaten Bankkunden zu vergleichen sind. 4023 Euro Schulden hat jeder Trierer danach pro Kopf, zeigt die Studie auf.

Die Krux: Die Zahlen gehen noch auf das Jahr 2019 zurück, beinhalten also nicht die Zeit der Corona-Krise, die mit erneuten Einbußen verbunden war. Laut der Stadt steht für das vergangene Jahr ein vorläufiges Minus von 23 Millionen Euro, in diesem Jahr rechnet Trier mit einem Defizit von rund 30,5 Millionen Euro. Geht es nach Angaben der Stadt, drückten Trier am 31. Dezember 2020 rund 449 Millionen Euro an Kassenkrediten.

Für den Bürger könnte es daher an die Brieftasche gehen. Weil die Kommunen die Schuldenberge abtragen müssen, braucht es zusätzliche Einnahmen. So könnte das Wohnen bald teuer werden. Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) berichtet von Erwartungen der Aufsichtsbehörde ADD an die Kommunen, die Grundsteuer B auf den Hebesatz von 600 Prozentpunkten zu erhöhen. Zum Vergleich: In Trier liegt er derzeit bei 480 Punkten. Steigere die Stadt den Satz, bedeute das für eine kleine Drei-Zimmer-Wohnung pro Jahr 20 bis 30 Euro mehr, rechnet Leibe beispielhaft für die Stadt Trier vor. Um Einnahmen zu erhöhen, schnellen in anderen Kommunen Deutschlands auch die Kosten für das Anwohnerparken gewaltig in die Höhe. In Baden-Württemberg will so die Stadt Freiburg die Preise um 330 Euro pro Jahr erhöhen. Ein solch brachiales Vorgehen lehnt Leibe für Trier ab, weil nicht jeder Mensch, der in einem dicht besiedelten Gebiet lebe, sich einen Tiefgaragenplatz als Alternative leisten könne.

Investitionen sieht der Oberbürgermeister trotz Krise nicht getrübt. René Geißler, Professor für öffentliche Wirtschaft der Technischen Hochschule Wildau und Mitautor der Bertelsmann-Studie, blickt dagegen kritischer auf die Freiheiten der Kommunen. „Wenn Städte die Haushaltsdefizite nicht decken können, geht es wieder mit dem Sparen los. Dann kürzen Kommunen stärker bei Investitionen. Irgendwann zeigen sich die Folgen dann beim Zustand von Gebäuden und Straßen.“

Auch Geißler bringt höhere Steuern für Grundbesitzer und Mieter ins Spiel, vor allem in Rheinland-Pfalz. Denn von den 100 höchstverschuldeten Kommunen in Deutschland kommen laut der Bertelsmann-Stiftung 30 aus dem Land. Aus der Region liegt bei der Pro-Kopf-Verschuldung der Eifelkreis Bitburg-Prüm (1355 Euro) bundesweit auf Platz 45, Bernkastel-Wittlich auf Rang 49 (1280 Euro), die Vulkaneifel (1001 Euro) auf Position 61 und direkt dahinter der Kreis Trier-Saarburg (954 Euro). In der deutschlandweiten Top-Ten-Liste liegen aus Rheinland-Pfalz mit Pirmasens, Kaiserslautern, Kusel, Zweibrücken, Ludwigshafen und dem Donnersbergkreis gleich sechs Kommunen. Auch Trier bezeichnet der Bericht als eine „Hochburg“, wenn es um Schulden geht.

René Geißler sagt zwar, die Lage habe sich vor der Corona-Krise entspannt. Wo das Land diese Entwicklung auch mit gestiegenen Abgaben an die Kommunen begründet, hebt Geißler eher höhere Steuereinnahmen hervor, die es vor der Pandemie gab. Bei den Investitionen konnten die rheinland-pfälzischen Kommunen laut Bertelsmann zwischen 2015 und 2020 von rund einer Milliarde Euro auf 1,7 Milliarden Euro zwar zulegen, im Ländervergleich stehe aber dennoch nur das Saarland schlechter da.

Der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionschef Christian Baldauf warf der Landesregierung eine „rücksichtslose und kommunalfeindliche Haltung“ vor, die zur Schließung von Schwimmbädern, dem Verfall von Straßen und maroden Schulgebäuden führe. René Quante, Geschäftsführer des rheinland-pfälzischen Steuerzahlerbundes, sagte: „Ein bedarfsgerechter kommunaler Finanzausgleich, eine echte Entschuldungslösung und eine kommunale Flurbereinigung sind dringend notwendig. Die Ampel-Koalition sollte nicht weiter trödeln, sondern handeln.“ Tatsächlich muss die Landesregierung den kommunalen Finanzausgleich, den der rheinland-pfälzische Verfassungsgerichtshof einkassiert hatte, bis zum 31. Dezember 2022 überarbeiten.

Immerhin: Konjunkturpakete von Bund und Ländern halfen Kommunen in der Corona-Zeit über starke Einbrüche hinweg. Wie bei der Übernahme der Gewerbesteuer. Die brach der Bertelsmann-Stiftung zufolge im Corona-Jahr um 400 Millionen in Rheinland-Pfalz ein. Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe hob auch millionenschwere Entlastungen des Bundes bei den Hartz-IV-Leistungen und beim Kurzarbeitergeld hervor. Geht es nach der Bertelsmann-Stiftung, warten die schwersten Zeiten aber noch auf die Kommunen in Rheinland-Pfalz.