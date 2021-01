Landespolitik : SPD setzt auf digitale Schulen und 365-Euro-Jugendticket

Mainz/Trier Gewinnt die SPD die Landtagswahl am 14. März, sollen alle Schulen in Rheinland-Pfalz bis Ende des Jahres schnelles W-Lan haben, alle Lehrer und Schüler digitale Geräte in den Händen halten und ab 2022 eine Garantie für eine 100-prozentige Unterrichtsversorgung gelten.

Das sagte Spitzenkandidatin und Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die am Donnerstag das Programm vorstellte. Die Partei setze auch auf mehr Raum und Zeit für selbstbestimmtes Lernen, womit sie zunächst in 100 Zukunftsschulen starten wolle. Ausbauen werde die SPD auch Ganztagsangebote. Das Wahlprogramm wollen die Sozialdemokraten am Samstag bei einem digitalen Parteitag verabschieden.

Die oppositionelle CDU kritisiert Widersprüche. CDU-Landesgeneralsekretär Gerd Schreiner warf der SPD „Ankündigeritis“ vor und monierte: „Frau Dreyer und Frau Hubig hätten das als SPD-Landesregierung nicht nur längst umsetzen können, sondern auch müssen.“ Die CDU stehe für eine Lehrerversorgung von 105 Prozent, weil Lehrer auch mal krank oder auf Fortbildung seien.

Kritik äußerte auch die GEW. Die Lehrergewerkschaft pocht darauf, die Besoldung für Grundschullehrer von A12 auf A13 zu erhöhen. Für Einsteiger würde der monatliche Brutto-Lohn dann von rund 3700 auf 4100 Euro steigen. Dreyer folgte der Erwartung nicht. Die Partei habe lange darüber diskutiert, sie könne den Wunsch auch nachvollziehen, sagte die Triererin. In der laufenden Wahlperiode habe das Land mit der deutlichen Erhöhung von Besoldungen aber schon einen „riesigen Kraftakt“ vollzogen. Die Grünen fordern in ihrem Wahlprogramm eine A13-Besoldung für die Grundschullehrer, auch CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf ist dafür. GEW-Landeschef Klaus-Peter Hammer kritisierte via Facebook: „In anderen Bundesländern setzen sich die Sozialdemokraten lautstark für eine bessere Bezahlung von Grundschullehrkräften ein. In Rheinland-Pfalz hört man hier zu wenig.“