Coronavirus : Die Pflicht zum Angebot

Unternehmer müssen ihren Beschäftigten künftig ein Angebot machen, sich testen zu lassen. Foto: dpa/Marijan Murat

Trier/Weinsheim Mitarbeiter können sich in ihren Unternehmen testen lassen – sie müssen aber nicht. So reagiert die Wirtschaft auf den Beschluss des Bundes.

Von Bernd Wientjes

Bereits im Oktober im vergangenen Jahr hat sich Hartmut Fischer Gedanken gemacht, wie er die rund 750 Mitarbeiter im Werk des Motorsägenspezialisten Stihl Magnesium-Druckguss in Weinsheim (Eifelkreis Bitburg-Prüm) regelmäßig auf Corona testen kann. Er habe begonnen, Schnelltests zu besorgen, ein Mitarbeiter wurde beim Gesundheitsamt geschult, um seine Kollegen testen zu können. Seitdem seien rund 1200 Tests in dem Werk durchgeführt worden. Zehn mal habe es positive Ergebnisse gegeben, die, so betont Fischer, „ansonsten nicht entdeckt worden wären“.

Die Mitarbeiter können sich freiwillig und „situativ“ testen lassen, also wenn sie etwa mit einem Infizierten Kontakt hatten oder aber auch, wenn sie aus privaten Gründen, etwa bei Familientreffen, sicher gehen wollen, negativ zu sein. 90 Prozent der Mitarbeiter machten von dem Angebot Gebrauch, sagt Fischer.

In seinem Werk erfüllt er damit die von der Bundesregierung am Dienstag verabschiedete Pflicht, Corona-Tests in Unternehmen anzubieten. Zunächst war geplant, dass Arbeitgeber verpflichtet werden sollen, die Beschäftigten regelmäßig zu testen. Aus der Testpflicht ist eine Angebotspflicht geworden.

Sabine Plate-Betz, Geschäftsführerin der Vereinigung Trierer Unternehmer (VTU), sieht diese kritisch. „Ob eine gesetzliche Verpflichtung der Arbeitgeber, ihren Mitarbeitern Corona-Schnelltests anzubieten, insbesondere unter Berücksichtigung der damit verbundenen Kosten daher tatsächlich geeignet ist, die dritte Welle der Pandemie zu brechen, ist mehr als zweifelhaft“, sagte sie unserer Redaktion. Zumal die Mitarbeiter nicht verpflichtet seien, das Testangebot auch tatsächlich wahrzunehmen. Die Teilnahme an den Tests soll freiwillig sein. „Somit stellt sich die Frage, welchen Sinn und Zweck eine Pflicht zum Testangebot macht, wenn Mitarbeiter das Angebot nicht nutzen“, so Plate-Betz. Alle Mitarbeiter von Unternehmen hätten als Bürger die Gelegenheit sich kostenlos in kommunalen Schnelltest-Zentren testen zu lassen.

Laut Industrie- und Handelskammer Trier (IHK) bieten bereits zahlreiche Unternehmen in der Region ihren Mitarbeitern Schnelltests an. Allerdings wüssten die wenigsten Unternehmer oder Mitarbeiter, dass auch die freiwilligen Tests vom Arbeitgeber bescheinigt und dann anschließend vom Mitarbeiter genutzt werden können. „Ein erneuter Test am gleichen Tag, zum Beispiel abends in der Gastronomie, ist dann nicht mehr notwendig. Wenn das konsequent umgesetzt und genutzt würde, wäre das ein weiterer positiver Anreiz zur Wahrnehmung der freiwilligen Selbsttests“, sagt ein Sprecher der IHK.

Das sieht man bei der Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz (LVU) anders. Das „bloße Vorhalten von Tests in Unternehmen“ führe zu nichts, sagt LVU-Hauptgeschäftsführer Karsten Tacke. „Die Betriebe können nur einen weiteren Beitrag leisten, wenn die Beschäftigten im gleichen Zug zur Nutzung der Testmöglichkeiten verpflichtet werden. Wenn Testverweigerer positiv am Arbeitsplatz erscheinen, ist niemandem geholfen.“ Die Angebotspflicht sei ein politischer Akt der Verzweiflung, meint Tacke. Stihl-Geschäftsführer Fischer ist trotzdem zufrieden, dass es keine Testpflicht gibt. „Es gibt keinen Grund für einen Zwang zu Corona-Tests in Unternehmen. Die meisten machen das freiwillig.“ Vermutlich schon aus Eigeninteresse, um sicherzustellen, dass es nicht zu Infektionen in dem Betrieb kommt.

Er hofft nun, dass die Politik mit der gleichen Energie den Unternehmen ermöglicht, ihre Mitarbeiter möglichst rasch gegen Corona zu impfen. Auch dafür hat Fischer bereits die Vorbereitungen getroffen. Er habe bereits Kontakt zum betriebsärztlichen Dienst gehabt.

Möglicherweise könnten – vorausgesetzt es steht in absehbarer Zeit ausreichend Impfstoff zur Verfügung – zeitgleich auch die Mitarbeiter in den benachbarten Betrieben geimpft werden.