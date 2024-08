Krieg und Menschlichkeit 75 Jahre humanitäres Völkerrecht und Kriegsgräuel ohne Ende

„Ist der Versuch, Menschlichkeit auch in Kriegszeiten zu wahren, also gescheitert?“, fragt Historiker Johannes Piepenbrink in der Zeitschrift „Aus Politik und Zeitgeschichte“ der Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn. Rechtswissenschaftler Pierre Thielbörger von der Universität Bochum sagt: nein. Schließlich seien unter Verweis auf Verletzungen Wirtschaftssanktionen oder völkerstrafrechtliche Verfahren möglich, deswegen überlegten viele Regierungen sehr genau, wie sie sich verhalten, sagt er der Deutschen Presse-Agentur.