Gesellschaft : Aberglaube und Ausgrenzung: Albinismus bleibt ein Stigma

Nairobi Der Körper von Menschen mit Albinismus kann kein Melanin produzieren. Die Betroffenen sehen sich häufig Vorurteilen, Ausgrenzung und Gewalt ausgesetzt. Doch es gibt auch Hoffnung.

Die meisten Betroffenen leben in den Ländern Afrikas, doch die intensive Sonneneinstrahlung am Äquator ist Gift für sie. Ihre helle Haut ist ohne den Farbstoff Melanin ungeschützt, das intensive Licht schadet den ohnehin empfindlichen Augen. Menschen mit Albinismus haben ein erhöhtes Risiko, an Hautkrebs zu erkranken. Der Welt-Albinismus-Tag am 13. Juni soll auf ihre Situation aufmerksam machen.

Nach Angaben der Selbsthilfeorganisation Peacemakers for Albinism in Tansania erreichen 80 Prozent der Tansanier mit Albinismus nicht das 30. Lebensjahr. Doch nicht nur deshalb leben sie gefährlich. Tödlicher Aberglaube führt dazu, dass viele Kinder mit Albinismus ihre ersten Lebensjahre nicht überleben.

Denn Menschen mit Albinismus gelten nicht nur als buchstäblich gezeichnet, ihre Körperteile sollen angeblich Glück und Reichtum bringen. In einem vor wenigen Wochen vorgestellten Bericht der panafrikanischen Kinderschutzorganisation ACPF wurden Angriffe auf Kinder mit Albinismus in Burundi, der Demokratischen Republik Kongo, Madagaskar, Malawi und Tansania gemeldet.

Viel zu lange ignoriert

Doch selbst wenn sie nicht mit dem Tod bedroht sind, erfahren viele Menschen mit Albinismus von früher Kindheit an Zurückweisung und Isolation. Für viele Menschen sind sie eher Geister als Menschen - in Tansania etwa gibt es für sie nach Angaben der Selbsthilfeorganisation Standing Voice die Bezeichnung „zeru zeru“, was so viel wie „nicht menschlich“ bedeutet. Zur sozialen Isolation kommen häufig schlechte gesundheitliche Versorgung und deutlich geringere Bildungschancen. Nach Angaben von Standing Voice schließt gerade einmal die Hälfte der Kinder mit Albinismus in Tansania die Grundschule ab.