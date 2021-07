Präsidenten : Abschied unter Freunden: Steinmeier in Israel

Jerusalem Im Mai 2020 verhinderte die Corona-Pandemie einen Staatsbesuch von Bundespräsident Steinmeier in Israel. Nun kommt er gerade noch rechtzeitig, bevor sein Kollege und Freund Rivlin aus dem Amt scheidet.

Steinmeier sprach das Problem jetzt bei seiner Ankunft in Tel Aviv offen an. Er bekräftigte: „Der Antisemitismus ist nach wie vor in der Welt und wir müssen ihn weiter bekämpfen, wo immer er sein hässliches Haupt erhebt - niemals dürfen wir vergessen.“

Dieser jüngste Anstieg antisemitischer Vorfälle in Deutschland wird in Israel mit Sorge gesehen. Rivlin warnt immer wieder eindringlich vor solchen Entwicklungen auf der ganzen Welt, die in der Pandemie noch zugenommen haben. In seiner Siegesansprache kündigte auch sein Nachfolger Izchak Herzog an, sich den Kampf gegen Antisemitismus und Israel-Hass auf die Fahne zu schreiben. Wenn sich Steinmeier und Herzog heute in Jerusalem treffen, werden sie in diesem Punkt also einer Meinung sein.