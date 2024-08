Katalonien Abspaltungsgegner Illa neuer katalanischer Regierungschef

Anschließend hielt Puigdemont in unmittelbarer Nähe des Parlaments eine kurze Ansprache vor mehreren Tausend Anhängern, die ihm einen „institutionellen Empfang“ bereiten wollten. „Heute bin ich hierhergekommen, um Sie daran zu erinnern, dass wir immer noch da sind, wir sind noch da, weil wir kein Recht haben, aufzugeben“, sagte er in kämpferischem Ton und bezog sich auf seinen Kampf für die Unabhängigkeit Kataloniens. Die will er notfalls auch gegen den Willen und im Konflikt mit der Zentralregierung durchsetzen. „Wir haben kein Interesse daran, in einem Land zu leben, in dem Amnestiegesetze nicht amnestieren“, fügte Puigdemont hinzu. Damit kritisierte er die Weigerung von Teilen der Justiz, die vom Zentralparlament in Madrid beschlossene Amnestie für Separatisten auch auf ihn anzuwenden.