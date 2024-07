Konflikt mit dem Westen Ärger über Europa: Moskau benennt Platz um

Im Zuge einer wachsenden Konfrontation mit der Europäischen Union hat die russische Hauptstadt Moskau nun keinen Europaplatz mehr. Bürgermeister Sergej Sobjanin benannte den Platz am Kiewer Bahnhof in der Innenstadt per Verordnung um - in Platz Eurasiens. Das bezeichnet die Weltregion, zu der auch die asiatischen Regionen Russlands, China und asiatische Staaten gehören. Ein Grund wurde nicht genannt. Allerdings gilt das als Zeichen der russischen Abwendung von Europa als Folge des Moskauer Angriffskrieges gegen die Ukraine und der immer stärkeren Ausrichtung auf den asiatischen Raum.