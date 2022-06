Los Angeles : Amerika-Gipfel schließt mit Erklärung zur Migration

Los Angeles Millionen Migranten sind auf der Suche nach einem besseren Leben zwischen Süd- und Nordamerika unterwegs. Die Länder der Region wollen die legale Einwanderung erleichtern und zugleich härter gegen Schlepper vorgehen.

Zum Abschluss des Amerika-Gipfels in Los Angeles haben 20 Länder eine gemeinsame Erklärung zur Migration verabschiedet.

„Die durch die Corona-Pandemie ausgelöste Wirtschaftskrise und die politischen Unruhen in autoritären Ländern haben zu Rekordzahlen bei der Migration geführt“, sagte US-Präsident Joe Biden am Freitag (Ortszeit) auf dem Gipfeltreffen der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) in Los Angeles. „Keine Nation sollte diese Verantwortung allein tragen“.