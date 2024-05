Justiz Anklage: Schweigegeld möglicher Grund für Trumps Wahlsieg

Im Finale des historischen Prozesses gegen Donald Trump im Zusammenhang mit Schweigegeld für einen Pornostar haben Verteidigung und Anklage ihre abschließenden Argumente an die zwölf Geschworenen gerichtet. Der Wert verschleierter Zahlungen an Erotikdarstellerin Stormy Daniels und andere Personen, die vor der Wahl 2016 mit angeblichen Sexskandalen Trumps an die Öffentlichkeit gehen wollten, könne nicht hoch genug eingeschätzt werden, sagte Staatsanwalt Joshua Steinglass bei seinem Schlussplädoyer in New York.