Nahost : Anschlag in Tel Aviv: Mutmaßlicher Attentäter erschossen

Anschlag in Tel Aviv: Mutmaßlicher Attentäter erschossen

Mindestens zwei Tote: Die Anschlagsserie in Israel bricht nicht ab. Foto: Ilia Yefimovich/dpa

Tel Aviv Gut eine Woche vor dem Osterfest setzt sich die blutige Anschlagswelle in Israel fort: Bei einem Attentat in der Küstenmetropole Tel Aviv sterben zwei Menschen.

Der Terrorist sei aufgespürt und getötet worden, teilte der Inlandsgeheimdienst Schin Bet am frühen Morgen mit. Es habe sich um einen 28-jährigen Palästinenser aus Dschenin im Westjordanland gehandelt. Er habe keine klaren Verbindungen zu irgendwelchen Organisationen gehabt und sei in der Vergangenheit nicht verhaftet worden. Der Mann habe sich ohne Genehmigung in Israel aufgehalten.