Parlament Appell nach Polen-Wahl: Regierungsbildung nicht hinauszögern

„Ich wende mich mit einem dringenden Appell an den Präsidenten: Die Menschen warten auf die ersten Entscheidungen, die eine Konsequenz aus dieser Wahl sind“, sagte Oppositionsführer Donald Tusk von der liberalkonservativen Bürgerkoalition (KO) am Dienstag in einer per Facebook verbreiteten Videobotschaft. Die als Sieger aus der Wahl hervorgegangenen Parteien seien „in ständigem Kontakt und jederzeit bereit, die Regierung zu übernehmen“, betonte der ehemalige EU-Ratspräsident, der schon von 2007 bis 2014 Polens Regierungschef gewesen war.