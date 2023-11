Konflikte Arabisch-islamischer Sondergipfel in Riad zur Lage in Gaza

Auch Irans Präsident Ibrahim Raisi nimmt an dem Gipfeltreffen teil. Er ist der erste Besuch Raisis in dem Königreich seit der Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien. Zudem ist Syriens Machthaber Baschar al-Assad in Riad zu dem Gipfel eingetroffen. Es ist einer seiner ersten Auftritte auf einem internationalen Treffen seit Ausbruch des Bürgerkriegs in seinem Land. Nach rund einem Jahrzehnt der Isolation hatte Assad erst im März wieder an einem Gipfel der Arabischen Liga teilgenommen.