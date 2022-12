Naturschutz : Artensterben: Hoffen und Bangen zum Start der Weltnatur-COP

Berlin/Montreal Der Verlust von Tier-und Pflanzenarten hat laut Umweltministerin ein „atemberaubendes Tempo“ erreicht. Auch Vertreter anderer Staaten sehen zum Auftakt der Weltnaturkonferenz dringenden Handlungsbedarf.

Kurz vor Beginn des Weltnaturgipfels im kanadischen Montreal hoffen die teilnehmenden Staatenvertreter auf substanzielle Fortschritte für den globalen Artenschutz. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) betonte am Dienstag in Berlin die Dringlichkeit sofortiger Maßnahmen gegen das massenhafte Tier-und Pflanzensterben. Das Gastgeber-Land Kanada äußerte sich kurz vor dem Auftakt optimistisch. „Wir haben das Momentum gerade auf unserer Seite“, sagte der kanadische Umweltminister Steven Guilbeault wenige Stunden vor der offiziellen Eröffnungszeremonie.

Trendwende nötig

Eine globale Vereinbarung müsse „messbare Ziele“ festlegen und eine Trendwende bewirken, betonte Lemke, die ab 14. Dezember auch vor Ort an den Verhandlungen teilnehmen wird. Außerdem müssten am Ende wirksame Umsetzungs- und Kontrollmechanismen stehen. Die Menschheit zerstöre derzeit lebenswichtige Ökosysteme in einem „atemberaubenden Tempo“. Eine Anpassung daran sei „nicht mehr hinreichend gewährleistet“, betonte sie. „Wir verlieren biologische Vielfalt in einem schlimmen, schnellen Tempo - bis zu 100 Mal schneller als im Schnitt der letzten zehn Millionen Jahre.“