Menschenrechte Assange seit fünf Jahren in Haft - Freilassung gefordert

Assange wurde vor genau fünf Jahren - am 11. April 2019 - festgenommen, nachdem er jahrelang in der ecuadorianischen Botschaft in London Zuflucht gesucht hatte. Die US-Regierung will ihm wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Dem 52-Jährigen drohen dort bis zu 175 Jahre Haft.