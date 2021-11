Diplomatie : Atomgespräche: Iran will nicht direkt mit USA verhandeln

Wien Ein Atompakt sollte den Bau von iranischen Nuklearwaffen verhindern. Die USA und der Iran haben ihn schwer beschädigt. Deutschland und andere Staaten wollen vermitteln, um eine Eskalation zu verhindern.

Es werde definitiv keine direkten Verhandlungen geben, sagte Teherans Außenamtssprecher Said Khatibzadeh über das Treffen, das am Montag in Wien begann. Somit sind erneut Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China wie auch schon in vergangenen Runden als Vermittler am Zug. Vor der formellen Eröffnungssitzung am Nachmittag trafen sich verschiedene Delegationen, um die Positionen zu sondieren.