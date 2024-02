Krieg in Nahost Augenzeugen: Israels Armee bombardiert Ziele in Rafah

Auch Außenministerin Annalena Baebock warnte erneut eindringlich vor einer israelischen Militäroffensive im Süden des Gazastreifens und kündigte zugleich eine weitere Reise nach Israel an. „Eine Offensive der israelischen Armee auf Rafah wäre eine humanitäre Katastrophe mit Ansage“, schrieb die Grünen-Politikerin auf X (vormals Twitter). „Die Menschen in Gaza können sich nicht in Luft auflösen.“ Baerbock verwies darauf, dass die Not in Rafah schon jetzt unfassbar sei und dort 1,3 Millionen Menschen auf engstem Raum Schutz vor den Kämpfen im Gazastreifen suchten.