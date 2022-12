Sturm auf das Kapitol : Ausschuss empfiehlt strafrechtliche Verfolgung Trumps

Washington Rund anderthalb Jahre hat der Untersuchungsausschuss zur Kapitol-Attacke Beweise gegen Ex-Präsident Trump gesammelt. Nun ist die letzte Anhörung gekommen - und bringt einen politischen Donnerschlag.

Der Ausschuss untersuchte in den vergangenen knapp 18 Monaten, wie es zum Sturm von Anhängern Trumps auf den Sitz des US-Kongresses am 6. Januar 2021 kam, in dem damals die Wahlniederlage des Republikaners gegen Joe Biden beglaubigt werden sollte. Eine von Trump aufgestachelte Menge drang gewaltsam in das Gebäude ein, fünf Menschen starben.

Justizministerium muss entscheiden

Cheney: „Er ist für kein Amt geeignet“

Die Vize-Vorsitzende des Untersuchungsausschusses zur Attacke auf das US-Kapitol hält den früheren US-Präsident Donald Trump für kein politisches Amt mehr geeignet. „Ein Mann, der sich zu so einem Zeitpunkt so verhält, darf nie wieder ein Amt in unserer Nation bekleiden, er ist für kein Amt geeignet“, sagte die Republikanerin Liz Cheney am Montag zu Beginn der letzten öffentlichen Anhörung des Gremiums in der US-Hauptstadt Washington. Sie bezog sich auf den 6. Januar 2021, als Anhänger des Republikaners Trumps den Parlamentssitz in Washington gewaltsam erstürmten.