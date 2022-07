Ex-Chefstratege von Trump : Ausschuss zu Kapitol-Angriff: Sagt Bannon nun doch aus?

Washington Vergangenen November hatte der ehemalige Chefstratege von Donald Trump eine Vorladung des Ausschusses zum Kapitol-Angriff noch ignoriert. Nun rechnet das Gremium doch mit einer Aussage von Steve Bannon.

Ausschussmitglied Zoe Lofgren sagte dem Sender CNN am Sonntag, in der Nacht sei ein Brief von Bannons Anwalt eingegangen, dass sein Mandant aussagen werde. „Der Ausschuss hatte natürlich noch keine Gelegenheit, dies zu erörtern, aber ich gehe davon aus, dass wir von ihm hören werden, und wir haben viele Fragen an ihn.“