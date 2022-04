Wahlen : Australien wählt am 21. Mai ein neues Parlament

Australien wählt am 21. Mai ein neues Parlament

Australiens Premierminister Scott Morrison kündigt Wahlen am 21. Mai an. Foto: Lukas Coch/AAP/dpa

Canberra Seit 2018 regiert Scott Morrison von der konservativen Liberal Party in Australien. Bei der Parlamentswahl am 21. Mai hofft er auf eine Wiederwahl.

In Australien wird am 21. Mai ein neues Parlament gewählt. Der Generalgouverneur des Landes nahm einen entsprechenden Vorschlag des Premierministers Scott Morrison an.