Kommunalwahlen : Auszählung von Nordirland-Wahl geht weiter - Sinn Fein vorn

Belfast Das Ergebnis ist vermutlich ein historisches: Die Partei Sinn Fein, die Nordirland mit Irland vereinigen will, hat die Nase derzeit vorn. Die Regierungsbildung dürfte kompliziert werden.

Nach der Wahl in Nordirland zeichnet sich eine schwierige Regierungsbildung ab. Die Auszählung der Stimmen, die am späten Freitagabend zunächst pausiert wurde, sollte am Samstag weitergehen.