Außenministerin Baerbock besucht mit Kuleba südukrainische Hafenstadt Odessa

Vor dem Besuch Baerbocks waren binnen 24 Stunden zwei Drohnen in Odessa eingeschlagen. In einer zerstörten Näherei starben drei Menschen in den Flammen, dann in der Nacht zum Samstag in älterer Mann in einem kleinen Wohnhaus. Seine Frau wurde mit schweren Brandverletzungen unter den Trümmern geboren, wie Anwohner der Deutschen Presse-Agentur sagten. Am Samstag liefen noch Aufräumarbeiten am Ort der Explosion. In beiden Fällen waren jeweils mehreren Drohnen auf Ziele gesteuert worden.