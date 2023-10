Nach Angriff auf Israel Baerbock: Deutschland zu Hilfe für Palästinenser bereit

„Schon viel zu viele Frauen, Männer und Kinder sind gestorben“, kritisierte Baerbock. „Mir ist daher wichtig, den Palästinenserinnen und Palästinensern deutlich zu machen, dass wir auch ihr Leid sehen. Auch deswegen reise ich in die Region.“ Die Bundesaußenministerin traf in Amman auch ihren jordanischen Kollegen Aiman al-Safadi zu einem Gespräch. Am Freitag wollte sie nach Israel und anschließend in den Libanon reisen.