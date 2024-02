Besuch in Israel Baerbock fordert Feuerpause - Gegen Bodenoffensive in Rafah

Baerbock bekräftigte, eine israelische Offensive in Rafah im Süden des Gazastreifens wäre „eine humanitäre Katastrophe mit Ansage“. Die Menschen benötigten „sichere Orte und sichere Korridore, um nicht noch weiter ins Kreuzfeuer zu geraten“. Die Menschen in Rafah könnten sich „nicht einfach in Luft auflösen“. Es müssten mehr Grenzübergänge geöffnet werden, damit mehr Hilfsgüter und Medikamente eingeführt werden könnten. Die UN-Mitarbeiter müssten sich außerdem auf Sicherheitsgarantien verlassen können, um weiterhin Hilfsgüter verteilen zu können.