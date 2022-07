Petersberger Klimadialog : Baerbock: Klimakrise größtes Sicherheitsproblem der Welt

Berlin „Die Klimakrise macht an keiner Grenze halt“, sagt Annalena Baerbock. Die Außenministerin betont vor Beginn des Petersberger Klimadialogs die Notwendigkeit gemeinsamen Handelns.

Es geht nur gemeinsam

Baerbock betonte: „Die Klimakrise macht an keiner Grenze halt. Deswegen dürfen auch die Antworten an keiner Grenze haltmachen.“ Ziel sei es, gemeinsam und international „die größte Sicherheitsgefahr dieses Jahrhunderts eindämmen zu können“. Der Petersberger Klimadialog sei ein zentraler Baustein, um den Weg zu bereiten zu einer erfolgreichen Weltklimakonferenz COP27 im November dieses Jahres in Ägypten. „Wir sitzen alle in einem Boot, das heißt, wir können das Ruder nur gemeinsam herumreißen“, sagte Baerbock.