Ukraine-Krieg : Baerbock: Russland nutzt Hunger als Waffe

Berlin/New York Brachliegende ukrainische Felder, zerstörte Getreidespeicher und blockierte Häfen: Als Folge der russischen Invasion droht eine Hungerkrise. Außenministerin Baerbock will nun auf abgestimmtes Vorgehen setzen.

„Es ist unerlässlich, dass wir jetzt als Weltgemeinschaft schnell, abgestimmt und mit konkreten Schritten handeln“, teilte die Grünen-Politikerin am Mittwoch vor ihrer Abreise nach New York mit. Baerbock wollte dort am Abend an einem Treffen bei den Vereinten Nationen zur Ernährungssicherheit teilnehmen. Zu den Beratungen hatte US-Außenminister Antony Blinken rund 35 Staaten eingeladen, darunter auch jene, deren Bevölkerung am schwersten betroffen ist.