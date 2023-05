Golf-Region Baerbock: UN müssen Waffenruhe im Jemen vermitteln

Am Nachmittag ließ sich Baerbock in Doha, der Hauptstadt von Katar, hinter verschlossenen Türen vom dortigen Leiter des Projektbüros der Internationalen Arbeitsorganisation ILO, Max Tunon, über die Lage der Arbeiter in dem Wüstenstaat informieren. Während der Fußball-WM 2022 war Katar wegen der Lage der rund 2,6 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schwer in die Kritik geraten.