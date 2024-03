Israel Baerbock will stockende Hilfslieferungen nach Gaza ankurbeln

In Rafah im südlichen Teil des Gazastreifens suchen Schätzungen zufolge etwa die Hälfte der 2,2 Millionen Einwohner der Küstenregion auf engstem Raum Schutz vor den Kämpfen in den anderen Teilen Gazas. Die Armee will die Zivilisten in „humanitären Inseln“ am Mittelmeer in Sicherheit bringen und sie dort auch mit Lebensmitteln und medizinischer Hilfe versorgen.