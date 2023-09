USA-Besuch Baerbock will transatlantisches Bündnis stärken

Während Europa in den Abgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine geschaut habe, sei auf eines jederzeit Verlass gewesen, sagte Baerbock: „Die USA und Europa stehen Seite an Seite mit den Menschen in der Ukraine.“ Sie wolle, dass man sich als Freunde und Partner „auch morgen und übermorgen aufeinander verlassen können, unsere Kräfte bündeln und Dinge gemeinsam bewegen“. Texas sei ein Gradmesser für das Amerika von morgen, sagte Baerbock.