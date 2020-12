„Gesprächen Chance geben“ : Barnier: Nächste Tage entscheidend für Brexit-Handelspakt

Brüssel Gibt es noch einen Brexit-Handelspakt mit Großbritannien und der Europäischen Union? EU-Unterhändler Michel Barnier hat den Optimismus noch nich aufgegeben.

„Fairer Wettbewerb und eine nachhaltige Lösung für unsere Fischer sind der Schlüssel, um eine Einigung zu erreichen.“ Und er fügte hinzu: „Es ist unsere Verantwortung, den Gesprächen jede Erfolgschance zu geben.“ Nie zuvor sei ein so umfangreicher Vertrag über Handel, Energie, Fischerei, Verkehr, Polizei- und Justizzusammenarbeit so transparent und in so kurzer Zeit verhandelt worden, betonte Barnier.