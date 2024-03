Gaza BBC: Mediziner bei Einsatz in Gaza-Klinik geschlagen

Israels Armee teilte mit, sie nehme derzeit in Kampfgebieten im Gazastreifen Menschen, die der Beteiligung an terroristischen Aktivitäten verdächtigt würden, vorübergehend fest und verhöre sie. Unbeteiligte würden schließlich wieder freigelassen. „Die inhaftierten Personen werden im Einklang mit dem Völkerrecht behandelt“, so die Armee. Oft sei es erforderlich, dass die Verdächtigen ihre Kleidung abgeben, damit diese durchsucht und so sichergestellt werden kann, dass die Betroffenen keine Sprengwesten oder andere Waffen verbergen. Die Kleidung werde den Menschen nicht sofort zurückgegeben, da der Verdacht bestehe, dass darin etwa Messer versteckt sein könnten. Auch die BBC zitierte diese Stellungnahme des Militärs.