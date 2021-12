Südafrika : Begräbnis für Desmond Tutu am 1. Januar

Blumen und ein Foto von Desmond Tutu an einem Gerüst in der St. George's Kathedrale in Kapstadt. Foto: AP/dpa

Johannesburg Unbeugsame moralische Instanz und streitbarer Gottesmann: Südafrika trauert um Desmond Tutu. Im ganzen Land hängen die Flaggen auf halbmast. Die Beisetzungsfeierlichkeiten sind für Neujahr geplant.

Nach dem Tod des weltbekannten südafrikanischen Friedensnobelpreisträgers, Menschenrechtlers und emeritierten Erzbischofs Desmond Tutu werden die Flaggen an öffentlichen Gebäuden des Kap-Staates auf halbmast gesetzt. Präsident Cyril Ramaphosa kündigte eine entsprechende Maßnahme am späten Sonntagabend in einer Rede an. Darin würdigte er Tutu erneut als „einen der Mutigsten unter uns“. Dessen Stiftung kündigte die Beisetzungsfeierlichkeiten für den 1. Januar in Kapstadt an.