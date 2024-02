Wahlen Belarus wählt neues Parlament - Kritik an Manipulation

Opposition gibt es in Belarus nicht. Insgesamt waren nur vier Parteien zugelassen, die alle auf dem Kurs von Machthaber Lukaschenko liegen, der als völlig abhängig von Russland und Kremlchef Wladimir Putin gilt. Lukaschenko kündigte am Sonntag seine erneute Kandidatur auch bei den nächsten Präsidentschaftswahlen an. Ein Datum wurde nicht genannt. „Kein verantwortungsbewusster Präsident wird sein Volk im Stich lassen, das ihm in die Schlacht gefolgt ist“, sagte er nach Angaben der Staatsmedien an die Adresse möglicher Opposition. „Machen Sie sich keine Sorgen, wir werden es so machen, wie es für Belarus notwendig ist.“