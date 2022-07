Ukraine-Krieg : Bericht erfasst massenhaften Völkerrechtsbruch Russlands

Ein ukrainischer Soldat zündet in Winnyzja eine Kerze für die Opfer russischen Beschusses an. Bei einem Raketenangriff wurden dort mehrere Menschen getötet und weitere verletzt. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Warschau Zeugen sprechen von illegalen Hinrichtungen, Folter und sexueller Gewalt - und das sind nur einige der aufgelisteten Verstöße. Menschenrechtler zeigen sich entsetzt.

Das in Warschau ansässige Wahl- und Menschenrechts-Büro ODIHR der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) stellte einen Bericht vor, der die Anschuldigungen untermauert. Besonders gravierende Fälle seien der Beschuss des Theaters voller Flüchtlinge in Mariupol Mitte März und des belebten Bahnhofs von Kramatorsk Anfang April.