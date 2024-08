Gewalt in Nahost Bericht: Militäreinsatz im Westjordanland könnte Tage dauern

Israels großangelegte Militäroperation im besetzten Westjordanland könnte nach Informationen der „Times of Israel“ noch länger dauern. Der in der Nacht begonnene Anti-Terror-Einsatz sei Quellen in der Armee zufolge auf mehrere Tage angelegt, berichtete die israelische Zeitung am Morgen. Schwerpunkt der Operation sei vor allem die Region Tulkarem, aber auch in der Stadt Dschenin und einem Flüchtlingslager nahe Tubas seien die Streitkräfte aktiv. Im Rahmen des Einsatzes seien mehrere gesuchte Palästinenser festgenommen worden, hieß es unter Berufung auf das Militär.