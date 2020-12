Deutsche Ratspräsidentschaft : Bericht: Seehofer bei EU-Asylreform kaum vorangekommen

Ein Holzboot, mit dem Flüchtlinge aus Marokko über den Atlantischen Ozean gefahren sind, liegt an der Küste der Kanarischen Inseln. Foto: Javier Bauluz/AP/dpa/Archivbild

Brüssel/Berlin Seit Juli hat Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft inne. Der Bundesinnenminister wollte diese Gelegenheit nutzen, um die EU-Staaten bei dem Streitthema Asylreform auf eine gemeinsame Linie zu bringen. Einem vertraulichen Bericht zufolge dürfte er dieses Ziel jedoch verfehlen.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) droht an seinem Ziel, einem Durchbruch bei der seit Jahren blockierten EU-Asylreform zu erzielen, zu scheitern.

Zum Ende der deutschen EU-Ratspräsidentschaft sind die EU-Staaten noch immer weit von einer gemeinsamen Linie entfernt, wie aus einem vertraulichen Bericht hervorgeht, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach hakt es wie seit Jahren unter anderem an der Frage, ob alle Länder sich die Verantwortung für ankommende Migranten teilen. Am Montag stehen erneut Beratungen der EU-Innenminister an.