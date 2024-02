Konflikt Bericht: Türkei zielt auf zivile Infrastruktur in Nordsyrien

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan attackiert Israel immer wieder scharf wegen des Gaza-Kriegs infolge des Hamas-Massakers am 7. Oktober in Israel. Er beschuldigte das Land auch des Genozids an den Palästinensern. Kritiker werfen Erdogan wegen der türkischen Angriffe in Syrien und Irak Doppelmoral vor.