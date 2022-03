Krieg gegen die Ukraine : Bericht: Zivilisten in Tschernihiw von Russen erschossen

Bericht: Zivilisten in Tschernihiw von Russen erschossen

Viele Gebäude in Tschernihiw sind zerstört - die humanitäre Lage gilt als katastrophal. Foto: Dmytro Kumaka/AP/dpa

Tschernihiw Die Menschen hätten für Brot angestanden, berichtet der öffentlich-rechtliche Sender Suspilne. Russland spricht dagegen von einer grausamen Terrortat ukrainischer Nationalisten - oder einer Inszenierung.

Die Menschen hätten für Brot angestanden, schrieb der öffentlich-rechtliche Sender Suspilne am Mittwoch und veröffentlichte ein Foto, dass die Leichen zeigen soll. Russland wies die Vorwürfe zurück - in Tschernihiw gebe es keine russischen Truppen.

Humanitäre Lage in Tschernihiw gilt als katastrophal

Allein in der Region Tschernihiw hat die Staatsanwaltschaft seit Beginn des russischen Angriffs am 24. Februar mindestens 200 Fälle aufgenommen, die als Kriegsverbrechen eingestuft werden könnten, wie Suspilne weiter berichtete.

Am Dienstag hätten Besatzungstruppen im Ort Hajworon das Feuer auf Mitarbeiter einer Agrarfirma eröffnet. Dabei seien ein Mensch getötet und vier verletzt worden. Am Montag hätten russische Soldaten in Mochnatyn drei junge Männer - einen 19-Jährigen sowie 17-jährige Zwillinge - erschossen, die durchs Dorf liefen.