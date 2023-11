Gaza-Krieg Berichte: Israelische Bomben auf Haus in Flüchtlingsviertel

US-Außenminister Antony Blinken will sich nach Medienberichten am Sonntag in Ramallah mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas treffen. Blinken landete am Morgen auf dem Flughafen bei Tel Aviv. Den Berichten zufolge soll es bei dem Treffen mit Abbas um die Frage gehen, wie eine Zukunft des Gazastreifens nach dem Krieg aussehen könnte. Israels Ziel ist es, nach dem Massaker am 7. Oktober die militärischen Fähigkeiten der Hamas zu zerstören und die Herrschaft der islamistischen Organisation in Gaza zu beenden.