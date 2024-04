Geberkonferenz Berlin und Paris rufen zu Hilfe für Menschen im Sudan auf

Der EU-Außenbeauftragte Borrell sprach in Paris von der größten Verdrängungskrise in der Welt. Erstes Ziel seien ein Ende der Kampfhandlungen und humanitäre Hilfe. Dann müssten zivile Stimmen Gewicht bekommen, um einen politischen Prozess zu starten. Dabei könne die EU helfen. EU-Kommissar Lenarcic kündigte Hilfsgelder der EU-Kommission für den Sudan in Höhe von rund 355 Millionen Euro im laufenden Jahr an. Der Sudan befinde sich in einem Zustand des Zusammenbruchs.