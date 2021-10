Großbritannien : Bestürzung nach tödlicher Attacke auf Tory-Abgeordneten

Leigh-on-Sea Ein britischer Abgeordneter wird bei einem Messerangriff getötet. Die Polizei nimmt einen 25-Jährigen fest, doch die Hintergründe bleiben zunächst unklar. Der Fall weckt böse Erinnerungen.

Der britische Abgeordnete David Amess von den regierenden Konservativen ist bei einem Messerangriff getötet worden. Das bestätigte die Polizei in der englischen Grafschaft Essex am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Medien berichteten, der Angreifer habe mehrfach auf den 69-Jährigen Abgeordneten eingestochen. Der Vorfall soll sich während einer Bürgersprechstunde in dem Ort Leigh-on-Sea in der Grafschaft Essex abgespielt haben.

Der britische Premierminister Boris Johnson zeigt sich tief betroffen von dem tödlichen Angriff. Die Herzen aller seien erfüllt von „Schock und Traurigkeit“ über den Tod seines 69-Jährigen Parteifreunds, so Johnson am Freitag zu Reportern. Amess sei einer der „liebenswertesten und freundlichsten Menschen in der Politik“ gewesen, so der Premier weiter.

Der Fall erinnert an den Mord an der Labour-Abgeordneten Jo Cox 2016. Cox wurde ebenfalls bei einer Bürgersprechstunde in ihrem Wahlkreis von einem Rechtsextremisten mit einer Schusswaffe und einem Messer angegriffen. Sie starb kurz darauf an ihren Verletzungen. Der Mord an Cox ereignete sich nur wenige Wochen vor dem Brexit-Referendum.