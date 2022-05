Diplomatie : Biden bei Indopazifik-Gipfel: Ukraine-Krieg globales Problem

Tokio Der russische Angriffskrieg in der Ukraine ist nach den Worten von US-Präsident Biden nicht nur ein europäisches Problem. Indiens gute Kontakte zu Russland lässt er jedoch auf dem Gipfel unerwähnt.

„Das ist mehr als nur eine europäische Angelegenheit, es ist ein globales Problem“, sagte Biden am Dienstag in Tokio. „Wir bewegen uns durch eine dunkle Stunde unserer gemeinsamen Geschichte“, sagte er. Neben Japan, Australien und den USA nahm an den Beratungen auch Indien teil, das in Bezug auf den Ukraine-Krieg eine neutrale Haltung einnimmt und westliche Sanktionen nicht mitträgt.