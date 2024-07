US-Wahlkampf Biden: Bekomme überwältigende Unterstützung

Joe Biden will sich in der Debatte über seine Eignung als US-Präsidentschaftskandidat keine Selbstzweifel anmerken lassen. Es stehe den Demokraten frei, bei ihrem Parteitag Mitte August jemanden anderen zu nominieren, antwortete der 81-Jährige bei seiner Abschlusspresskonferenz beim Nato-Gipfel in Washington auf eine entsprechende Frage. „Natürlich steht es ihnen frei, zu tun, was sie wollen. Aber ich bekomme überwältigende Unterstützung.“