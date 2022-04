Supreme Court : Biden: Jackson-Bestätigung ist „historischer Moment“

Richterin Ketanji Brown Jackson hat in den USA Geschichte geschrieben. Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa

Washington Mehr als 230 Jahre hat es gedauert, bis mit Ketanji Brown Jackson eine schwarze Frau als Richterin an den Supreme Court der USA kommt. US-Präsident Biden spricht von einem „wahrhaft historischen Moment“.

US-Präsident Joe Biden hat die Bestätigung von Ketanji Brown Jackson als erste schwarze Richterin am Obersten Gericht der USA als historisch gefeiert.

„Wir werden zurückblicken und dies als einen Moment des wirklichen Wandels in der amerikanischen Geschichte betrachten“, sagte Biden am Freitag bei einem Auftritt mit Jackson im Garten des Weißen Hauses. Mit Blick auf die Bestätigung der 51-Jährigen für den Supreme-Court-Posten durch den US-Senat am Donnerstag fügte der US-Präsident hinzu: „Gestern waren wir alle Zeugen eines wahrhaft historischen Moments.“