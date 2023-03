Welthandel Biden und von der Leyen beraten über Subventionsstreit

Kanzler Olaf Scholz rechnet mit einer für beide Seiten akzeptablen Einigung. „Wir gehen auch davon aus, dass wir gute Chancen haben, genau so ein Arrangement zustande zu bringen, so dass in Deutschland produzierte Sachen, in Frankreich produzierte Sachen, in Polen produzierte Sachen nicht skeptischer beäugt werden als in Kanada hergestellte Waren und Güter“, sagte der SPD-Politiker bei einem Besuch der Messe in München.