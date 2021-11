Erster Video-Gipfel : Biden und Xi warnen vor offener Konfrontation

Washington/Peking Die Differenzen zwischen ihren Ländern dürften nicht zum offenen Konflikt ausarten, warnen Joe Biden und Xi Jinping. Letzterer bemüht das Bild von Ozeanriesen - die nicht auf Kollisionskurs geraten dürften.

Biden sagte zu Beginn des Gesprächs, beide müssten dafür sorgen, „dass der Wettbewerb zwischen unseren Ländern nicht in einen Konflikt ausartet, ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt“. Er unterstrich in der rund dreieinhalbstündigen Videokonferenz die Notwendigkeit von „Leitplanken des gesunden Menschenverstandes“, die Kommunikationswege offen hielten und mögliche Eskalationen verhinderten.

Auch in der Videoschalte mit Xi Jinping sprach der US-Präsident jede Menge Streitthemen an: Er äußerte sich besorgt über den Umgang mit den Uiguren, die Unterdrückung der Demokratiebewegung in Hongkong, das Vorgehen Chinas in Tibet sowie über die Menschenrechte in der Volksrepublik insgesamt, wie das Weiße Haus mitteilte. Biden habe auch deutlich gemacht, „dass die amerikanischen Arbeitnehmer und Industrien vor den unfairen Handels- und Wirtschaftspraktiken der Volksrepublik China geschützt werden müssen“.